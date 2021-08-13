Bitcoin bu haftayı 46.000 dolar seviyesini zorlayarak geçirdi. Zaman zaman bu seviyenin üzerine tırmansa da kalıcı bir kırılma yaşanmadı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 0.4 gerileyerek 45.150 dolara çekildi. Ethereum ise yüzde 1.5'lik düşüşle 3.121 dolara geriledi.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 64'ü değer kaybı yaşadı.