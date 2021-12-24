Bitcoin 10 günün ardından dün akşam 50.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerine tırmandı. Bu süreçte söz konusu seviyeyi zorlamış ancak aşamamıştı.
Bitcoin son 24 saatte yüzde 6 değer kazaarak 51.255 doları gördü. Ethereum da benzer şekilde yüzde 4.6 değer kazanarak 4.110 dolara yükseldi.
Dün gece başlayan yükseliş tüm kripto para piyasasına yayıldı. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 96'sı son 24 saatte değer kazancına imza attı.
Yükselişi tetikleyecek önemde bir haber akışı yaşanmadı. Ancak analistler her yıl aralık ayının son haftası ve ocak ayının ilk haftasında geleneksel olarak yaşanan 'Noel Baba rallisine' yönelik beklentilerin kripto paralara talebi artırdığını ifade etti.
GEÇEN YIL YÜZDE 65.8 YÜKSELDİ
Geçen yıl 'Noel Baba rallisinde' yani 24 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında Bitcoin 23.735 dolardan 39.371 dolara çıkmıştı. Yani 2 haftada yüzde 65.8'lik yükseliş yaşanmıştı.
2020'nin Noel Baba rallisinde ise Bitcoin yüzde 11.1 değer kazanarak 7.322 dolardan 8.139 dolara yükselmişti.
Ancak buna karşın 2019'un aynı döneminde Bitcoin 4.078'den yüzde 1.3'lük değer kaybıyla 4.025 dolara gerilemişti. 2018'de 13.925 dolardan 16.477 dolara yükselmiş değer kazancı yüzde 18.3 olmuştu.
Tabloda da görüldüğü gibi söz konusu tarihlerde son 6 yılda 5 kez yükseliş yaşandı. Ancak bunun kripto paralar için bir gelenek haline geldiğini söylemek mümkün değil.
Yine de özellikle son 2 yılda yaşanan Noel Baba rallileri bugün için Bitcoin'e güveni ve talebi artırdı.
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