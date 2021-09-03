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Bitcoin'in 50.000 dolarlık psikolojik seviyeyle mücadelesi devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası dün bu seviyeyi bir süreliğine aşsa da kalıcı olarak kıramadı. 49.000 doların altına geriledi.

Bu sabah ise Bitcoin yeniden 49.570 dolara çıktı.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise ise 3.840 dolarla yaklaşık 3.5 ayın zirvesini gördü. Ethereum son 24 saatte yüzde 1.5 yükseldi. Ethereum, geçen hafta, güncelleme sırasında ortaya çıkan ve daha sonra bir hacker tarafından büyütülen bir açık sebebiyle 3.084 dolara kadar düşmüştü.

SOLANA REKOR KIRDI

Cardano(ADA) ise dün 3.10 dolarla yeni tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen kâr satışlarıyla 2.96 dolara geriledi.

Son günlerin bir başka dikkat çeken kripto parası Solana ise son 24 saatte yüzde 21 yükseldi. Solana, 138.9 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Solana'nın haftalık yükselişi yüzde 70'i aştı.

Bu yükselişte Solana ağında artan NFT satışları etkili oldu. Solana son yükselişle beraber 40.2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 7. kripto para oldu.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 54'ü son 24 saatte yükseliş kaydetti.