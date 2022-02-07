Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve takım temsilcileri katıldı.
Kura çekiminde, ligde puan sıralamasında ilk 8'de yer alan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ yer aldı.
Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef ile ikinci 4'te bulunan Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ, iki torbaya ayrıldı. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi yapıldı.
Kura çekimi öncesi TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk, takımlara başarı diledi.
Ömer Onan ise kupanın geçen sene Kovid-19 sebebiyle yapılamadığını hatırlatarak, "Basketbolseverlerin sevdiği bir organizasyon. Kulüpler yoğun tempolardan geliyor. Birbirinden çekişmeli maçlar olacak. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirilen kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şöyle:
TOFAŞ-Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka
Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka
Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef
15-16 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek. Müsabakalar ise 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
ÖMER ONAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, Türkiye Kupası Kura Çekimi’nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Onan, “Geçen yıl pandemi dolayısıyla maçları oynatamamıştık. Bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi. Pandemi şartlarıyla ilgili de konuşan Onan, “Sonuç itibariyle Sağlık Bakanlığı ve Bilik Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda güncelleme yapıyoruz. Salgın başladıktan sonra 14 gündü karantina. Sonra test yapılıyordu. Ardından 10 güne indi ve alınan son kararla da artık 7 güne iniyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ‘7 gün sonunda herkes test yapmadan hayatına devam edebilir ve maçlarını oynayabilir’ dedi. Biz de talimatlarımızı buna göre değiştirdik. Futbol da böyle. Avrupa’da Euroleague’de de 7 günün ardından maçlar oynanıyor. Her kulübe eşit olarak talimatları uyguluyoruz. Bu süreç kolay değil. 2 senedir çok yıprandık. Elimizden geldiğince maçları oynatmaya devam ediyoruz. Her zaman Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı kararlarla formatımızı yapıyoruz ve bu forma içinde oynamaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.
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