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Beşiktaş ile kripto para platformu Bitci.com'un sahibi Bitci Teknoloji A.Ş. arasında tribün sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Beşiktaş'tan KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Euro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Anlaşma gereğince DenizBank Tribünü olarak anılan Vodafone Park Güney Tribünü, önümüzdeki üç yıl boyunca “Bitci Tribünü” olarak anılacak.