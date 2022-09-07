Türk şirketlerine metaverse çağrısı

Yerli blockchain ağı geliştiricilerinden Bitci Holding, Türk şirketlerini internetin yeni yüzü Metaverse’in sunduğu olanaklarla buluşturmak için yeni yol haritasını belirledi.
Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan holdingleşmeyle birlikte ulusal ve küresel ölçekte yeni hedeflere odaklandıklarını söyleyen Bitci Holding CEO’su Onur Altan Tan, blockchain teknolojilerinin dijital dünyayı yeniden şekillendirdiğini ve bu durumun hem şirketler hem de kullanıcılar için yeni ve önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Şu ana kadar yerli ve yabancı 33 takımla fan token partnerliği yaptıklarını aktaran Onur Altan Tan, “Bu yolla sadece Türkiye’de spora sağladığımız kaynak 140 milyon TL’yi buldu” dedi.
“BORSAYI YENİ ÜLKELERE TAŞIYACAĞIZ”
Fan token ve borsa tarafında ulusal ve global ölçekteki anlaşmalarla büyümeye devam edeceklerini söyleyen Onur Altan Tan, “Bitci Borsa olarak, hedefimiz global bir yapıda büyüyerek önümüzdeki süreçte Bitci Borsayı dünyanın farklı yerlerine taşıyacağız. Brezilya’da ilkini açtık ve 8 aydır faal durumda. Brezilya Milli takımı ve 5 tane Brezilya takımıyla etkileşimini sürdürüyor. Bunu yanında hem kripto para alım satımını regüle etmiş Portekiz ve Kanada gibi ülkelerde hem de henüz bu alanı regüle etmemiş ama kripto alım satımının yaygın olduğu ülkelerde çalışmalarımız sürüyor. Malta’da, İsviçre’de, Estonya’da bu alanda şirketlerimiz ve lisans çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte biraz daha güneye inerek MENA bölgesi için de adımlarımız olacak” diye konuştu.
“TÜRK OYUN SEKTÖRÜNÜ RADARIMIZA ALDIK”
Blockchain alt yapısının ve teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, blockchain teknolojilerine ve bu alandaki hedeflere odaklandıklarını kaydeden Onur Altan Tan, şöyle konuştu:
“Holding bünyemizdeki Bitci Games ile Metaverse’e giriyoruz. Sadece bir Metaverse yapısı değil, aynı zamanda bir oyun platformu yaratıyoruz. Biz platformu sunuyoruz oyun stüdyolarına ve aynı zamanda Web3 altyapı desteği veriyoruz. Ülkemizde oyun geliştiren çok sayıda oyun stüdyosu mevcut. Buradaki hedefimiz, geliştirilen bu oyunların blockchain üzerinde tokenizasyonla kullanılabilmesi. Dolayısıyla bu oyunları tokenize ederek, hem yatırımcılara yeni bir alan açıyoruz, hem daha büyük bir kitlenin oyunları kullanmasını sağlıyoruz hem de oyun stüdyolarının bundan bir gelir etmesine olanak sağlıyoruz. Yani oyunları blockchaine bağlıyoruz, böylelikle oyundaki bütün ekonomi blockchain üzerinde dönüyor. Şu an görüştüğümüz, 600 bini aktif toplam iki milyon kullanıcılı bir oyun var, bu şekilde tokenize edilecek.”
Bitci Games bünyesinde geliştirdikleri bir oyunun son testlerinin yapıldığını da vurgulayan Onur Altan Tan, oyun stüdyolarına çağrıda bulunarak, “Geliştirdiğiniz oyununuzu Web3’e alalım, halihazırdaki milyonlarca kullanıcıyla, onların bu yöndeki talepleriyle ve yeni kullanıcılarla oyunlarınızı buluşturalım” dedi.
“ŞİRKETLER METAVERSE’TE YERLERİNİ ALMALI”
Bitci Holding’in Bitci Games’le VR Mars Metaverse’ünü geliştirdiğini söyleyen Onur Altan Tan, “Mars gezegeninde aynı zamanda oyunlaştırılmış bir Metaverse kurguluyoruz. Oynadıkça kazan mantığıyla çalışan fakat aynı zamanda konser alanları, etkileşim alanları, toplantı alanları olan bir Metaverse. Bu, planladığımız serinin ilki olacak. Şu an büyük bir kısmı bitti” diye konuştu. Yapılan araştırmaların Metaverse’e 120 milyar dolara ulaşan bir yatırımın söz konusu olduğunu gösterdiğini belirten Onur Altan Tan, şunları söyledi:
“2030 yılında da 5 trilyon dolarlık bir piyasa bekleniyor. Yani çok hızlı büyümesi öngörülen bir alan ve bu da hepimiz bir şekilde orada yer alacağız, belki bir oyun oynayacağız, belki bir ürün alacağız anlamına geliyor. Şirketlerin nasıl ki internet kurulduğunda internette bir alan adı, bir alanı, bir domaini olduysa artık Metaverse’te de bir yerleri olacak. Biz de Türk şirketlerinin burada ilgisinin çok farkındayız. Holding olarak Türk şirketleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Akaryakıt sektöründen enerji sektöründen farklı şirketlerle Metaverse çalışmaları ve NFT çalışmaları yapacağız. Şu an 20’nin üzerinde şirketle görüşüyoruz. Tüm Türk şirketlerini Metaverse’te, Türk Metaverse’ünde yerlerini almaya çağırıyoruz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!