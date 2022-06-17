Bitay'dan dikkat çeken yükseliş!

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Kripto para borsası Bitay'ın geliştirdiği BITAY Coin, son dönemde düşüşte olan kripto para birimleri piyasasında pozitif ayrıştı. 19 Nisan tarihinde 0,01 USDT ve 0,0125 USDT olarak iki ayrı teklif şeklinde ön satışa sunulan BITAY Coin, 24 saatten az bir sürede yüzde 100 artış değerine ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, çok amaçlı bir yardımcı program token’ı olan BITAY Coin, Bitay’ın blok zinciri tabanlı teknoloji çözümleriyle geliştirip çeşitlendirdiği ekosistemini yenilikçi ödeme olanakları ile güçlendirirken, kullanıcılarına da birçok avantaj sunmayı hedefliyor.

BITAY Coin ile kullanıcıların işlem ücretleri indirimlerinden, kilit (stake) seçeneklerinden ve yakında hizmete sunulacak olan Bitay Visa kart avantajlarından yararlanabilecekleri aktarıldı.

Avax teknolojisi ile çıkan BITAY Coin Mayıs ayında önce Hindistan, arkasından tüm dünyada yatırımcı talepleri almaya başlayarak globale açılmış ilk yerel coin unvanına sahip olmuştu.



Bitay Genel Müdürü Niyazi Yılmaz konu ile ilgili olarak, "Kripto para piyasalarında son dönemde çeşitli nedenlerle ciddi oranlarda düşüşler görülüyor. Bu dalgalı ortamda önemli olan, istikrarlı bir yükseliş çizgisi yakalamak ve bunu sürdürmek. Türkiye’nin global borsası Bitay olarak AR-GE süreçlerini doğru bir şekilde yürüterek yüzde 100 kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ve dijital varlık yatırımcılarının arzına sunduğumuz BITAY Coin ürünümüz ön satışlarda aldığı yüksek yatırım oranları ile farkını ortaya koydu. Bu dönemde borsa coin’lerinin yatırımcılar için daha güvenli bir liman niteliğinde olduğu da anlaşıldı" dedi.