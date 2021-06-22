Taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksi sürücülerini bir araya getiren uygulama BiTaksi, 8 yılda 48 milyon yolcu taşıdığını açıkladı.
Girişimden yapılan açıklamada, pandemi döneminde hayata geçirilen kabinli taksi hizmetinin ise 1 yılda 800 bin yolculuğa ulaştığı belirtildi.
Kurulduğu günden bu yana 6.5 milyon kez indirilen BiTaksi'nin CEO´su Kaan Sancaklı, "Kendimizi kurulduğumuz günden bu yana hem yolcuların hem de sürücülerin dijital yol arkadaşı olarak konumlandırıyoruz. Ekosistemimize katma değer yaratacak projelerle destek olmaya ve her zaman daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanıyoruz" dedi.
Sancaklı, 'Kabinli Taksi' projesine yönelik de rakamlar paylaştı. BiTaksi üzerinden kabinli taksilerle 2 binin üzerinde sürücünün 800 bin yolculuk gerçekleştirdiğini bildiren Sancaklı, "Projemizin başından bu yana 250 binin üzerinde yolcumuza sürpriz olarak kabinli taksi gönderdik ve onları bu yeni hizmetimizle tanıştırdık" diye konuştu.
Verilen bilgiye göre, kabinli taksilerde yer alan panel, tüm taksilere entegre edilebiliyor. Kabinli taksiler, ön ve arka taraf arasındaki hava geçişini engellemesinin yanı sıra arka koltuktaki yolcuların özel filtrelerle ayrılan klima ve ses izolasyonu sağlıyor.
BiTaksi'nin, İstanbul´da 750´ye yakın kabinli taksi sayısını yaz sonuna kadar bine tamamlamayı hedeflediği aktarıldı.
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