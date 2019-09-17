17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğada her yerde yaşayabilen bir canlı olan bit, özellikle kuşlar ve insanların vücudunda daha çok yaşama alanı oluşturur. Yumurtadan çıkmasıyla erişkinliğe ulaşan bitler; daha çok insanların kafasında saçlı deri içerisinde yaşamayı seçerler. Asalak ve eklembacaklı bir canlı türü olan bitler; ayrıca birçok hayvanın vücuduna da yerleşmektedirler.
Saçlı deride yaşamayı seçen bitlerin 3 türü bulunur. Kıl, baş ve elbise biti olarak yer alırlar. Genelde insan saçını tercih eden bitler; aşırı çoğalma ve üremeye sahiptirler. Bir anda üreyerek kafa içerisinde binlerce yumurta bırakarak artarlar. Bitlerin yumurtalarına sirke adı verilir. İçeriklerinde bulunan kimyasallar nedeniyle deriye yapışarak orda kalabilirler. İnsanlarda oluşan ve özellikle kafa derisinde yaşayan bitler oldukça kabusa çevirecek bir kaşıntıya ve sıkıntıya sokar. Saçlarda bulunan sirkeler ve bitler saçın altındaki deriden kolaylıkla çıkmazlar. O nedenle mutlaka ilaçla saçların düzenli olarak yıkanması bunlardan kurtulmak için gerekli olan tek çaredir.
Bitler tükürük üreterek ve bunları deriye bırakarak çoğalırlar. Yaşam süreleri bir hafta olmasına rağmen hızla çoğaldıkları için aylarca deride yaşamlarını yenilerek artırmaktadırlar. Bitlerin büyük boyda olanları; elbise bitleridir. 4mm boyunda olan bu bitler görüldükleri için yok edilebilirler. Kıl bitleri ise; 1mm civarında oldukları için görülmeleri imkansızdır.
Bu türler kafada yaşarlar ve en çok ense ile kulak arkalarında daha fazla bulunurlar. Yumurtaların kulak arkası ve enseye bırakılması beyaz renkte olması nedeniyle görülebilir. 2 haftalık bir kuluçka devresinden sonra ortaya çıkarlar.
Kıl bitleri; saçların yanı sıra sakal, bıyık, koltuk altları, üreme organları arasında da yaşarlar ve ürerler. Saçlı deridekinden daha küçük olmaları nedeniyle görülmeleri imkansızdır.
Kıl bitleri saç bitlerine göre yumurtalarını deriye değil kıl dipleri içerisine bırakarak çoğalırlar. Bu bitlerin aşırı çoğalması nedeniyle kaşıntılar giderek artar ve yaşamlarını uzun süre sürdürmeye devam ederler. Kaşıntının nedeni bilinmiyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda vardır.
Elbise bitleri ise uzun süre kalması halinde Tifüs hastalığı oluşturabilmektedirler. O nedenle önlem almak ve ilaçla yok etmek gereklidir.
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