BIST-100 hedefini 14.000’e yükseltti

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Ata Yatırım, Ağustos 2024 Strateji Raporu’nda BIST-100 için 1 yıllık hedefini, yüzde 40 yukarı yönlü potansiyele işaret eden, 11.000 seviyesinden 14.000’e revize etti. Raporda, yeni ekonomik programla birlikte Türkiye'nin makroekonomik dengelenme sürecinin olumlu ilerlediği, yerli yatırımcıların artan ilgisi ve yabancı yatırımcıların düşük payının piyasaları uluslararası dalgalanmalardan koruyan önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Merkez Bankası rezervlerinin 2020 yılından bu yana ilk kez pozitife döndüğünü dile getiren Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Yerli kurumsal ve bireysel yatırımcılar, yabancı yatırımcıların 2020’den bu yana gerçekleştirdiği 9,9 milyar dolarlık hisse senedi satışını karşılamış durumda. 2001-2020 yılları arasında Türkiye'de 1,1 milyon bireysel sermaye yatırımcı hesabı varken, Ocak 2020'den bu yana 6,7 milyon yeni hesap açıldı. Buna karşılık, yabancı yatırımcıların Türkiye’nin TL cinsinden kamu borcundaki payı, 2013 yılındaki zirve seviyesi olan %70’ten %0.8’e gerilerken, BIST’te yabancı yatırımcıların elinde bulundurduğu halka açık pay ise 2018’deki %65’ten %38'e geriledi. Bu durum, Türk hisse senetlerinin son iki yılda uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan korunmasına yardımcı oldu. 2024 yılında yabancı yatırımcılar, Türk hisse senetlerinde satıcı olmaya devam ederken, özellikle TL cinsi tahvillerdeki alımlarını artırdılar. Bu durum, Türkiye'nin yeni ekonomik programına olan güveni ve yüksek faizler ile güçlü liranın sunduğu ‘carry-trade’ fırsatlarını değerlendirme stratejisini yansıtmaktadır. Bu durum, piyasada uzun vadeli güvenin ve getiri arayışının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.