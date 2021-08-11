BIST 100 günü düşüşle kapadı

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,59 puan azalarak 1.410,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,46 puan ve yüzde 0,10 kazanımla 1.438,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.409,81, en yüksek 1.439,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 gerileyerek 1.410,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 2,24, hizmetler endeksi yüzde 1,38 ve teknoloji endeksi yüzde 3,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,83 puan ve yüzde 1,93 düşüşle 1.516,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 91'i geriledi. Kardemir (D), Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.747,95 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.747,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazançla 481 bin 810 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6183 lira, satışta 8,6529 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6145 lira, satışta 8,6490 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1735, sterlin/dolar paritesi 1,3861, dolar/yen paritesi de 110,48 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,95 azalışla 69,94 dolardan işlem görüyor.