BIST 100 Endeksi'nde yeni rekor: Son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı!
Yatırımcıların dikkatle takip ettiği BIST 100 endeksinde son gelişmeler merak ediliyor. 20 Mayıs Pazartesi günü 10.775,00 puan ile rekor kıran BIST 100 endeksi, güne kendi rekorunu kırarak başladı. Peki, BIST 100 nedir ve 'rekor kırmak' borsada ne anlama gelir? İşte, detaylar..
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Yatırımcılar tarafından dikkatle izlenen BIST 100 endeksi, iki gündür rekor seviyeden işlem görüyor. 20 Mayıs günün rekorla kapatan endeks, bugün kendi rekorunu kırdı. Peki, BIST 100 endeksi nedir, artması ve azalması ne anlama gelir? İşte, detaylar...
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BIST 100 ENDEKSİNDE İKİ GÜN ÜST ÜSTE REKOR!
BIST 100 Endeksi, 20 Mayıs Pazartesi tarihinde günü rekorla kapattı. 21 Mayıs Salı yani bugün ise yeniden kendi rekorunu kırdı.
20 Mayıs Pazartesi günü; Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazancıyla günü 10.739,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.775,00 puana taşıdı.
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BIST 100 KENDİ REKORUNU KIRDI
Dün rekorla kapatan BIST 100 endeksi, saat 11.20 itibarıyla 11.002,45 puanla kendi rekorunu kırdı.
BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.
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BIST 100 ENDEKSİ NEDİR?
BIST 100 endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan temel göstergedir. Yatırımcılar tarafından çok dikkatle takip edilir çünkü ilgili 100 hisse senedi, borsanın genel performansını gösterir. BIST 100 endeksinin sembolü XU100’dür.
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'BIST 100 ENDEKSİNDE REKOR' İFADESİ NE ANLAMA GELİR?
Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli 100 hisse senedini anlatan BIST 100 endeksi, borsada gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturur. Endeksin fiyatı arttığında, listedeki hisse senetlerinin fiyatları da artar, fiyatı düştüğünde ise içindeki hisse senetlerinin fiyatları da düşer.
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BIST 30 VE 50 ENDEKSİ NEDİR?
BIST 30 ve BIST 50, BIST 100 endeksi gibi borsadaki en önemli 30 ve 50 hisse senedini gösterir. Ancak BIST 100, hepsini kapsadığı için Türkiye'deki en önemli borsa endekslerinden biri olarak kabul edilir.
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