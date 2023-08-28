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        Haberler Ekonomi Borsa BIST 100 endeksi, yüzde 2,92 değer kazanarak günü 7.941,73 puandan tamamladı - Borsa Haberleri

        BIST 100 endeksi, yüzde 2,92 değer kazanarak günü 7.941,73 puandan tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,92 değer kazanarak günü 7.941,73 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.008,78 puana taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 18:33 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:33
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        Borsa günü rekorlarla tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 225,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 174,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,63 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,83 ile ulaştırma oldu.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ağustos'ta Kur Korumalı Hesaplara İlişkin Basın Duyurusu ile kamuoyuyla paylaştığı düzenlemelere ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi. Buna göre, TCMB, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

        Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "şahin" adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimali ve Çin'de hükümetin hisse alım satımına yönelik damga vergisini düşürmesi yeni haftada risk iştahının güçlü seyretmesine neden oluyor.

        Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve Japonya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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        #BIST
        #haberler
        #Borsa rekor
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