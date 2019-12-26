Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artışla 113.514,17 seviyesine yükseldi. Saat 10.45 itibariyle 114 bin puanın üzerine çıkan endeks, son 20 ayın en yüksek seviyesini görerek rekor kırdı.

BİST 100, gün içinde en düşük 113 bin 514 puanı görürken, en yüksek 114 bin 93 puanla 114 bin puanı aşarak yılın rekor düzeyini gördü.

Güne, 158 bin 950 puan ile bir önceki kapanış düzeyinde başlayan BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.47 artışla 159 bin 697 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi bir değişim göstermeyerek yüzde 12.18 ve yüzde 11.80 düzeylerinde sabit kaldı.