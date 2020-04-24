Bismil'de 23 Nisan konvoyu - DİYARBAKIR

İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için etkinlik düzenledi.Süslenen polis araçlarının yanı sıra zabıta araçları ve resmi araçların da yer aldığı konvoy, ilçede şehir turu attı.Polisler, araçlardan seslenerek çocukların bayramını kutladı.

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