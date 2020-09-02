Trabzon’da Çarşıbaşı ilçesinde bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kerem Mahallesi’nde meydana geldi. Enis Yıldırım'ın haberine göre, bisikletiyle gezintiye çıkan 12 yaşındaki Eray Doğru, dengesini kaybederek düştü.

Bariyerlere çarpıp ana yola düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.