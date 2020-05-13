Türkiye Bisiklet Federasyonu, koronavirüs nedeniyle yarışları erteleme kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak." denildi.