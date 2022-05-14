AA

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyeleri, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldığı toprağı 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmak üzere bisikletleriyle yola çıktı.

İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 3 bisikletçi, sırasıyla Keşan, Marmaraereğlisi, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Amasra ve Cide'de mola verdikten sonra İnebolu'ya geldi.

ROBİS Başkanı Latif Mehmet, AA'ya Gümülcine'den bisikletleriyle 3 Mayıs'ta yola çıktıklarını söyledi.

Yolculuklarının 12. gününde İnebolu'ya geldiklerini belirten Mehmet, "Geçen yıl başlattığımız projeyi bu yıl devam ettiriyoruz. Toplamda 15 günlük yolculuk olacak. 17 Mayıs'ta Samsun'da olacağız" dedi.

Yolculukları boyunca 1350 kilometre pedal çevireceklerini dile getiren Mehmet, "Günde ortalama 100 kilometre yol yapıyoruz. Seyahatimizde şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık. İlk başta biraz yağmur, rüzgar oldu. Onun dışında çok iyi. Karadeniz biraz zorluymuş ama havası çok iyi geldi" diye konuştu.

Mehmet, İnebolu'dan Sinop'un Ayancık ilçesini gideceklerini kaydetti.