Bisikletli Ayşegül, bir ay önce evlenmişti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Ayşegül Öz (24), bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Korkuteli- Fethiye kara yolunun İmrahor Mahallesi çevre yolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Denizli'den Antalya'ya giden Ebubekir A.'nın kullandığı 07 BEB 60 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Öz'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Öz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayşegül Öz'ün, bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Sürücü Ebubekir A. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.