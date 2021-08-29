İHA

Elazığ'da bisikletiyle karşıdan karşıya geçerken kamyonun altında kalan Ali İmran Bulut (13) hayatını kaybetti.

Feci kaza, merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Bisikleti ile karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki Ali İmran Bulut, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HK 3038 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuktan geriye ise parçalanan bisikleti ve yola savrulan terliği kaldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.