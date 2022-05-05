AA

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan sosyal hizmet uzmanı, terapist Iris Mueller ile Jan Sih Ngo, ruhsal hastalıklar ve ayrımcılıklara dikkati çekmek amacıyla 'Toplum için bisiklet sür' sloganıyla Avrupa ve Asya turuna çıktı.

AA'nın haberine göre Beyşehir Bisiklet Topluluğu'nun konuğu olan 44 yaşındaki Iris Mueller, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız, ruhsal hastalıkları olan insanlara karşı diğer insanların duyarlılığını ve farkındalığını daha da artırmak. Bu proje ile farklı ülkelerde araştırmalar da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ruh sağlığı halen insanların utandığı bir konu olarak kalmaya devam ediyor. Giderek daha fazla insan da ruh sağlığı sorunlarından ve toplum içindeki tehditten muzdarip" dedi.

Mueller, Berlin'de başlayan bisiklet turunda 11 ülke geçerek Türkiye'ye geldiklerini ifade ederek, 7 bin 300 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan, İran, Pakistan ve Hindistan'a gitmeyi planladıklarını vurgulayan Mueller, turu 5-6 ay sonra bitirmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Mueller, Türkiye'ye geldikten sonra Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine ruhsal hastalıklarla ilgili seminer verdiklerini anlatarak, "Proje ile ilgili internet sitemiz var. Sosyal medya üzerinden de turumuzla ilgili yazı ve görsel paylaşım yapıyoruz. Aynı zamanda kendi hayatlarımızdan da bahsediyoruz. Yazıların olduğu kısımda ruhsal hastalığı olan insanların yazdığı bazı şiir ve mektuplara da ulaşabiliyorsunuz" diye konuştu.

"BU TUR İÇİN PARA BİRİKTİRDİK"

35 yaşındaki Çin uyruklu Alman vatandaşı Jan Sih Ngo de tur için para biriktirdiklerini ifade ederek, "Berlin'deki bir üniversitede çevrim içi terapi eğitimi veriyorum. Aynı zamanda tur yolculuğumuz esnasında yolda bisikletçiler için bir kitap yazdık. Yolculuğa devam etmemiz için gelire ihtiyacımız var. Ben ilk kez Türkiye'ye geliyorum. İnsanların misafirperverliği beni çok etkiledi. Manzaralar da gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.