Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan sosyal hizmet uzmanı, terapist Iris Mueller ile Jan Sih Ngo, ruhsal hastalıklar ve ayrımcılıklara dikkati çekmek amacıyla 'Toplum için bisiklet sür' sloganıyla Avrupa ve Asya turuna çıktı.
AA'nın haberine göre Beyşehir Bisiklet Topluluğu'nun konuğu olan 44 yaşındaki Iris Mueller, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız, ruhsal hastalıkları olan insanlara karşı diğer insanların duyarlılığını ve farkındalığını daha da artırmak. Bu proje ile farklı ülkelerde araştırmalar da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ruh sağlığı halen insanların utandığı bir konu olarak kalmaya devam ediyor. Giderek daha fazla insan da ruh sağlığı sorunlarından ve toplum içindeki tehditten muzdarip" dedi.
Mueller, Berlin'de başlayan bisiklet turunda 11 ülke geçerek Türkiye'ye geldiklerini ifade ederek, 7 bin 300 kilometre yol yaptıklarını söyledi.
Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan, İran, Pakistan ve Hindistan'a gitmeyi planladıklarını vurgulayan Mueller, turu 5-6 ay sonra bitirmeyi düşündüklerini dile getirdi.
Mueller, Türkiye'ye geldikten sonra Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine ruhsal hastalıklarla ilgili seminer verdiklerini anlatarak, "Proje ile ilgili internet sitemiz var. Sosyal medya üzerinden de turumuzla ilgili yazı ve görsel paylaşım yapıyoruz. Aynı zamanda kendi hayatlarımızdan da bahsediyoruz. Yazıların olduğu kısımda ruhsal hastalığı olan insanların yazdığı bazı şiir ve mektuplara da ulaşabiliyorsunuz" diye konuştu.
"BU TUR İÇİN PARA BİRİKTİRDİK"
35 yaşındaki Çin uyruklu Alman vatandaşı Jan Sih Ngo de tur için para biriktirdiklerini ifade ederek, "Berlin'deki bir üniversitede çevrim içi terapi eğitimi veriyorum. Aynı zamanda tur yolculuğumuz esnasında yolda bisikletçiler için bir kitap yazdık. Yolculuğa devam etmemiz için gelire ihtiyacımız var. Ben ilk kez Türkiye'ye geliyorum. İnsanların misafirperverliği beni çok etkiledi. Manzaralar da gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!