Bisikleti ezilen 6 yaşındaki Utku'ya Bakan Kasapoğlu'dan bisiklet hediyesi

AA

Çaydüzü Mahallesi 77. Sokak'ta, bir cipin üzerinden geçerek bisikletini ezdiği Utku Yalçın'a, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği bisiklet, Ömertepesi Spor Kompleksinde teslim edildi.

Küçük Utku, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emine Koçoğlu'nun elinden hediyesini alınca büyük sevinç yaşadı.

Bisikleti görünce çok mutlu olduğunu belirten Utku, "Araba pat diye bisikletin üzerinden geçince çok üzüldüm. Orada arkadaşlarım vardı, tamir etmeye çalıştılar ama zincir ezildiği için tamir edemedik. Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni bisikletine kavuşan Utku, spor kompleksinin bahçesinde pedal çevirdi.