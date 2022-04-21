Cancıani, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, "Ziyaret ettiğimiz ülkeler içerisinde Türkiye favorimiz. İnsanlar muhteşem ve cömert. Her gün çay ya da çocuklara bir şeyler ikram eden insanlarla karşılaşıyoruz. Kapadokya başta olmak üzere birçok yere gittik. Türkiye'ye tekrar geleceğimizden eminiz" diye konuştu.