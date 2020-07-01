Bisiklet tutkunları bu yaz Erciyes'teki 36 uluslararası organizasyonda "pedallayacak"

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kayakseverlerin vazgeçilmezi haline gelen Erciyes, yaz aylarında da farklı branşlardaki bisiklet tutkunlarını ağırlıyor.
Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, uluslararası organizasyonların da tercih edilen merkezi oldu.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, bisiklet alt yapısı çalışmalarının Erciyes'ten dört mevsim istifade etmek için yapılan yatırımların başında geldiğini söyledi.
Erciyes AŞ'nin kurulduğu ilk günden itibaren bisiklet sporlarına önem verdiklerini belirten Cıngı, "İlk günden itibaren bisiklet rotalarımızı oluşturduk. Dağ bisikleti üzerine Erciyes'te misafirlerimize önemli bir imkan oluşturduk. Özellikle Alpler'de çok yaygın olan iniş parkuru olarak bilinen downhill parkurlarını oluşturduk." dedi.
Erciyes'in bisiklet sporunda tercih edilen bir merkez olmasında teknolojik tesislerin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:
"Tekir kapıdaki gondolları kullanarak bisikletler kolaylıkla yukarıya taşınıyor ve özel olarak hazırlanmış parkurlarda adrenalini yüksek bir ortamda hızlı bir şekilde aşağı doğru iniliyor. Türkiye'de sürekli kullanılan tek downhill parkurunu oluşturduk. Bu parkurda çok sayıda ulusal ve uluslararası şampiyonalar düzenledik. Türkiye'nin ilk downhill Avrupa kupasını bile burada gerçekleştirdik. Dolayısıyla bisiklet alt yapısı her geçen gün daha iyiye gidiyor. Şu anda Türkiye'de bisiklet anlamında önemli bir yer edinmiş durumdayız. Zaten ilk günden itibaren vizyonumuz 'Erciyes bisikletin de Türkiye'deki tek adresi olacak' yönündeydi. Bu hedefimize de günbegün yaklaşıyoruz."
Uluslararası Bisiklet Birliği'nin de (UCI) Erciyes'i önemli bir merkez olarak tanıdığının altını çizen Cıngı, birliğin bu yıl dünyada en fazla yarış yapılacak yer olarak Erciyes'i gösterdiğine işaret etti.
Bu sezonun Erciyes'in bisiklet yarışı anlamında en yoğun dönemini geçireceğini aktaran Cıngı, şöyle devam etti:
"Temmuz ve ağustos ayları içerisinde downhill dahil 20 dağ bisikleti yarışı gerçekleştireceğiz. 16 da yol bisikleti yarışları yapılacak. Listeye baktığınız zaman Erciyes artık dünyada kendisine önemli bir yer edinmiş, kendisini ispatlamış bir durumda. Buraya gelen takımlarımız Erciyes'te yüksek irtifa kamplarını da yaptıkları için bisiklet sporu bize yeni ilhamlarda bulunmuş oldu. Gelen takımlarımız bazen 2 ay Erciyes'te kalıyor. Bu da şehir ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor."
Bu yılki organizasyonların yoğunluğunun bir diğer nedeninin de Kovid-19 salgını olduğuna dikkati çeken Cıngı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Olimpiyatların Kovid-19 nedeniyle 2021 yılına ertelenmesi, olimpiyatlar için puan toplamak isteyen yarışmacıların Erciyes'te bu yıl düzenlenecek yarışlara katılım talebini artırdı. Uluslararası kategoride puan toplamak isteyen tüm dünyadan takımlar Erciyes'teki yarışlara katılıp olimpiyatlar için puan toplamak durumunda. Geçtiğimiz yıl 17 ülkeden 25 bisiklet takımına yaz kampı için ev sahipliği yapmıştık. Bu yıl beklentimiz hem misafir edeceğimiz ülke sayısı bakımından, hem sporcu açısından hem de sporcuların kalış süresi açısından daha yüksek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!