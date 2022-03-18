Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde flaş karar!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın (32) kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazayla ilgili davada sanıklara verilen hapis cezaları, istinaf mahkemesince onandı.
Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde, 14 Ekim 2020'de, Aycan Yörük'ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon; bisikletiyle antrenman yapan, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı.
ASLİ KUSURLU KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Bir çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda; Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği' belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporun ardından sürücü Yörük, tutuklandı.
SANIKLAR İÇİN 9'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Kazayla ilgili hazırlanan iddianame, Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; Zeynep Aslan'a çarpan kamyon şoförü Aycan Yörük ile bölgede yol çalışması yapan, park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonun şoförü İdris Karataş ile iş makinesi operatörü Mustafa Yaman da sanık olarak yer aldı. 3 sanığın da 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9'ar yıla kadar hapisleri istendi.
'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI
Yargılamada sanık Aycan Yörük'e, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Daha sonra bu ceza 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 6 ay hapse çevrildi. Yörük'ün E sınıfı ehliyetine de 1 yıl boyunca el koyuldu.
Diğer sanıklar İdris Karataş ve Mustafa Yaman ise önce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra duruşmalardaki 'iyi hal'leri göz önüne alınıp, indirimle 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI
İtirazın ardından dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı görüşen 19'uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının usul ve esas yönünden uygun olduğunu belirterek cezaları onadı.
'BU TÜR DAVALAR İÇİN EMSAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'
Kararı değerlendiren Aslan ailesinin avukatlarından Cansu Koç Kandemir, "Yerel mahkemede verilen cezalar, sanıkların lehine bozulmadı ve cezalar istinafta da onandı. Yerel mahkemede verilen kararın bu tür davalar için emsal ve önemli olduğunu düşünüyoruz. İstinafta da bu kararların onanmış olması çok önemli" dedi.
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