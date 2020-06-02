Bisiklet sektörü Kovid-19 sürecinden kayıpsız çıkmayı hedefliyor

AA

Emanet, AA muhabirine, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Salgın sürecinin geride kalmaya başlamasıyla bisikletin işlevselliğinin daha net anlaşılacağını ifade eden Emanet, "Bisiklet sanayisi olarak 'pedal basmaya' devam ediyoruz. Zengin kombinasyonlarda yıllık 1,5 milyona yakın bisikleti sevdalılarıyla buluşturuyoruz. İhracatta yarım milyon adede koşuyoruz." diye konuştu.

Emanet, Kovid-19 salgınının bisiklet sektörüne büyük bir olumsuz etkisinin olmadığını bildirdi.

Bisiklet sektörünün Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan süreçten kayıpsız çıkacağına inandıklarına işaret eden Emanet, "Bu süreçte toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenlere bisiklet umut oldu." ifadelerini kullandı.

- "Pratik ve sağlıklı"

Emanet, bisikletin 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, "Yeni mobilite kavramı ile bugünün ve geleceğin vazgeçilmezi olarak konumlandırılan bisiklet, çevreye duyarlı olma, karbona karşı ve aile bütçesine katkı sağlama özelliklerinin hepsini içinde barındırıyor. Bisiklet geçmişimizde mutlaka hatırladığımız bundan sonra daha da fazla hayatımıza gireceği anlaşılan pratik ve sağlıklı asistanımız." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yönetimlerden bisiklet konusunda hassasiyet beklediklerini vurgulayan Emanet, en kısa zamanda bisiklet yolu projelerinin hazırlanarak hayata geçirilmesinin ve park alanları oluşturulmasının toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Emanet, Türk bisiklet sektörünün rekabet gücüne de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sektördeki firmalarımızla gurur duyuyoruz. Hedeflerimiz çok daha büyük, bilgi birikimimiz ve gücümüz yerinde. İstihdamımızı korurken genç tasarımcı ve mühendislerimizin de önünü açıyoruz. Bu yolda daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Tüm bisiklet sevdalılarının 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutluyor, herkesi dünyanın en medeni ve uygar ulaşım aracı olan bisiklete binmeye davet ediyorum."