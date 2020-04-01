Bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde yaşayan Hilal Su Mert, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 120 lirayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığını arayan Hilal Su Mert, paranın kampanya hesabına yatırılması için yardım istedi.

Beldeye gelen jandarma ekipleri, küçük kızdan tutanak karşılığında aldıkları 120 lirayı kampanya hesabına yatırdı.

Hilal Su Mert, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı duydum. Paramı kampanyaya bağışladım." dedi.