Birsen Tezer'den 'Tatsız Tuzsuz'

Parçanın düzenlemesinde ise Adem Gülşen, Birsen Tezer, Derin Bayhan, Emre Tankal, Orhan Deniz, Tunç Öndemir birlikteliği dikkat çekiyor. 'Tatsız Tuzsuz'un mixi Derin Bayhan, masteringi de Özgür Yurtoğlu'na ait...

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