23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Bellona Kayseri Basketbol'u konuk ettiği müsabaka öncesinde, sarı lacivertliler ile A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda kaptanlık görevini üstlenen ve geçtiğimiz sezon basketbola veda eden Birsel Vardarlı Demirmen için jübile töreni yapıldı. Birsel Vardarlı Demirmen, dün yapılan tören ve jübile maçının ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Henüz kariyer planlaması yapmadığını dile getiren kadın basketbolunun efsane ismi, "Ne ile ilgilenmek, uğraşmak istiyorum belli değil ama basketbolun dışında kalmak tabii ki zor. Bıraktığımdan beri hâlâ basketbolu bırakmamış gibi takip ediyorum; sadece oynamıyorum. Belki basketbol içinde kalarak kulübüme hizmet ederim, zamanla göreceğiz" dedi.
"KENDİMİ ANTRENÖRLÜĞE YAKIN HİSSEDİYORUM"
Gelecekte ne yapacağına ilişkin gelen soruya Birsel Vardarlı Demirmen, "Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum, bunu daha önce de söylemiştim. Ama yapar mıyım yapmaz mıyım onun kararını bilemeyeceğim" yanıtını verdi.
"UNUTAMAYACAĞIM ÇOK ANIM VAR"
Kariyerinde unutamadığı anların sorulması üzerine ise Birsel Vardarlı Demirmen, "Unutamayacağım çok anım var, bir tanesiyle sınırlı değil ve şu an hiç aklıma gelmiyor. Bayağı bir düşünmem lazım onun için" ifadelerini kullandı.
"ŞU AN BİRAZ DIŞARIDA KALMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"
Fenerbahçe'den kendisine gelen bir teklif olup olmadığı konusuna açıklık getiren 35 yaşındaki eski milli oyuncu, şöyle konuştu:
"Sezon sonunda onlar tabii ki benim ne yapmak istediğimi sordular ve ben de şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim onlara. Eğer ben de oyunun içinde olmak istiyorsam eminim onlar da bana iyi yaklaşacaktır."
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