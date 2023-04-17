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Birlikte yaşadığı kadının eski erkek arkadaşı bıçakla öldürdü

Antalya'da, birlikte yaşadığı kadının eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Mehmet Ateş, hastanede kurtarılamadı

Giriş: 17.04.2023 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Birlikte yaşadığı kadının eski erkek arkadaşı öldürdü
DHA

Antalya'nın Finike ilçesinde, bir süre önce dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa E.'den ayrılan Emine I. daha sonra Mehmet Ateş ile yaşamaya başladı. Dün gece eve dönen Mehmet Ateş, Eski Mahalle Sanayi Sitesi arkasında Mustafa E. ile karşılaştı.

Çıkan tartışmanın ardından Mustafa E., Mehmet Ateş'i bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Ateş kurtulamadı. Mehmet Ateş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Mehmet Ateş'in cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere alındı.

Saldırgan Mustafa E. ise olay yeri yakınlarında bir saat içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı.

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