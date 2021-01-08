Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Abdulselam Günay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Duruşmada, hayatını kaybeden Didem Mengü'nün ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.
Didem Mengü'nün ailesinin avukatı Ayhan Cesur, "Sanık, maktulün kafasına önce parke taşıyla vurup onu yaralamış, ardından da boğmuştur. Bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep ederiz." şeklinde konuştu.
Sanık Abdulselam Günay'ın avukatı da, müvekkili ile Didem Mengü'nün aralarında 10 yıla varan bir ilişki bulunduğunu, olay günü bir araya geldiklerini, müvekkilinin telefonuna gelen mesaj nedeniyle Didem Mengü'nün sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu, bu nedenle meşru müdafaa hükümlerinin uygulanarak beraat kararı verilmesini talep etti.
Son sözleri sorulan sanık Abdulselam Günay ise, "Karşınızda böyle bir suçtan olmaktan ötürü üzgünüm ve pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu." ifadelerini kullandı.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Abdulselam Günay'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Sanık lehine dosya içine yansıyan "takdiri indirim" nedeni sayılabilecek hiçbir husus tespit edilemediği gerekçesiyle cezasında indirim uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.
- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Abdulselam Günay ile Didem Mengü'nün uzun zamandır tanıştıkları, olay günü olan 9 Aralık 2019 tarihinde ise Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan adreste buluşmaya karar verdikleri belirtilmişti.
İkilinin dairede bulundukları sırada aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, sanığın tartışma sırasında Didem Mengü'nün kafasına parke taşı ile vurduğu, akabinde boğazını bağla sıkmak suretiyle öldürdüğü, olayın ardından da cesedi daireden çıkarmak için bavul içine koyduğu kaydedilmişti.
İddianamede, sanık Abdulselam Günay'ın binanın içindeki güvenlik kameraları nedeniyle yakalanacağını anlayarak bavulu daireden çıkaramadığı, kendisi daireden ayrılarak Didem Mengü'nün cep telefonunu Kartal'daki bir çöp konteynırına attığı anlatılmıştı.
Günay'ın daha sonra emniyete giderek teslim olduğu bilgisi verilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.
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