AA

Birlikte yaşadığı kadını baltayla yaralayan zanlıya 14 yıl 3 ay hapis



Birlikte yaşadığı kadını baltayla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Halis Bulucu, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halis Bulucu katıldı, Müdahil kurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını da bir avukat temsil etti.

Son sözleri sorulan sanık Bulucu, "Tartışma sonrası bir öfke anında kendimi kaybetmiş şekilde yaptığım bir eylemdir. Pişmanım." dedi.

Sanık avukatı ise 2 yıla yakın süredir tutuklu olan, 6 çocuğu ve bakmakla yükümlü olduğu 2 "eşi" bulunan müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, öldürme kastı olsa baltanın kesici tarafıyla vurması gerektiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, zanlının "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl ve "hakaret" suçundan da 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Verdiği cezada herhangi bir indirim yoluna gitmeyen heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

İddianamede sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs ve hakaret" suçlarından 9 yıl 3 ay ile 17 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edilmişti.