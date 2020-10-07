Birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi yakalandı - ŞANLIURFA

AA

Alınan bilgiye göre, Direkli Mahallesi SSK Caddesi'ndeki bir apartmandan yardım isteğine yönelik sesler duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.Ekipler apartman dairesine girdiklerinde, üç çocuk annesi Suriye uyruklu M.N'yi vücudunda yara izleriyle buldu.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının vücudunda ezikler ve kırıklar olduğu belirlendi.M.N'nin dini nikahla birlikte yaşadığı İ.A, saklandığı bağ evinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.