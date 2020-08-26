İHA

Olay, Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kunduzhan Caddesi'nde bir işyerinde aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri G.K. adlı kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Polis işyerinde yaptığı incelemede kadını bıçakladığı öğrenilen zanlı R.A.’yı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Olay yerinde 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ameliyatı alındı. G.K. ile R.A.’nın birlikte yaşadıkları ancak bir süredir ayrı oldukları öğrenildi.

''SİZ SİZ OLUN KADINLARI KORUYUN''

Annesinin bıçaklandığı fırının önünden bir an olsun ayrılmayan 9 yaşındaki D.A. adlı çocuk, “Nereye gittin anne. Beni niye bıraktın annem. Garip anam. Nerdesin anne. Anne beni niye bıraktın. Benden küçük abi tavsiyesi siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun. Anneme sarılamadım. Bir abla bari gelsin ona sarılayım.” diye gözyaşı döktü.

POLİSLERDEN ANNESİNİN AYAKKABISINI İSTEDİ

Daha sonra olayın gerçekleştiği iş yerinin önündeki polislerin yanına giden D.A. buradaki polislerden annesinin içerideki ayakkabısını kendisine vermelerini istedi. “Polis abi, annemim ayakkabısı içeride onu bana verin” diyen çocuğu olay yerindeki polisler, “Tamam onu sana vereceğiz. Ama biraz bekle” diyerek teselli etmeye çalıştı.

Daha sonra olay yerinde bulunan bir kadın talihsiz çocuğa sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Astım bronşit hastası olduğu öğrenilen çocuk bir süre sonra olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.