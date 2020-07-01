Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 39 tır insani yardım - HATAY

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.Öte yandan, BM tarafından yılın ilk 6 ayında İdlib ve kırsalına 6 bin 834 tırlık insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

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