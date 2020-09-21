Birleşmiş Milletler'den Atme Kampı'na 46 tırlık insani yardım

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

İçerisinde un, şeker, yağ ve çeşitli kahvaltılık malzemenin yer aldığı 46 tırdaki bin 150 ton gıda malzemenin, Suriye’nin Türkiye sınır hattındaki Atme Kampı'ndaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

BM tarafından İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine yardımların süreceği belirtildi.