Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Denetim ve danışmanlık firması EY’ın Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü, her yıl yayınladığı Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’nun 18'incisini açıkladı.

Rapora göre, 2019 yılında, tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde işlem adedinin 2018 seviyelerine benzer gerçekleştiği, işlem hacminde ise az miktarda düşüş gerçekleştiği kaydedildi.

Türkiye’de ise, işlem hacminde düşüş yaşanırken, işlem sayısı ise 2018 yılına göre bir miktar artış göstererek 212 olarak gerçekleştiği bilgisi raporda yer aldı. Buna göre, 2019 yılında değeri açıklanan 75 işlemle toplam 2.7 milyar doları tutarında işlem hacmi yaratıldı. 2018 yılında ise değeri açıklanan 83 işlemin toplam hacmi 9.3 milyar dolar şeklinde ölçülmüştü.

Değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte toplam hacmin yaklaşık 5 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Raporda, değeri açıklanan işlemler arasında milyar dolar seviyesini aşan işlem bulunmazken, 100 milyon dolar seviyesini aşan işlem sayısı 9 olarak açıklanıyor.

2020 ÖNGÖRÜSÜ 8 MİLYAR DOLAR

2020 yılı için ise yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin artarak devam edeceği, beklenen kamu kaynaklı işlemlerin ve ertelenmiş bazı özel sektör işlemlerinin gerçekleşmesine bağlı olarak 2019 yılına göre önemli bir artışla yaklaşık 8 milyar dolar tutarında işlem hacmi oluşacağı öngörülüyor.

Rapora göre, 2019 yılı, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret gerilimi, genel olarak tüm dünyada baş gösteren korumacılık eğilimi, Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve Brexit sürecinin de uzamasıyla beraber dünya ekonomisinde büyümenin oldukça düşük seviyelerde kaldığı ve küresel resesyon beklentilerinin arttığı bir yıl oldu.

'YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ ARTACAK'

2020 yılında hem ekonomik seyrin hem de küresel ve bölgesel gelişmelerin yatırım ortamı üzerinde belirleyici olacağını kaydeden EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, "Kalıcı ekonomik reformların ve uluslararası piyasalarda sağlanacak güvenin önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin artmasına etkisi önemli olacak. Uluslararası finansal kuruluşların da Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini olumlu yönde değiştirmesi de iyi bir gelişme olarak öne çıkıyor" dedi.

Büyükavşar, Türkiye ekonomisinin dengelenme izlenimleri vermeye başlamasıyla beraber birleşme ve satın alma işlemlerinde bir ivme yakalanacağını belirterek, "2020 yılında, 2019’a göre daha olumlu bir birleşme ve satın alma ortamının oluşmasını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

2020 yılında girişimcilik ekosistemindeki yatırımların hem adet hem de hacim olarak artmasını beklediklerini anlatan Büyükavşar, özellikle de finansal teknolojiler (fintech) alanında faaliyet gösteren yerli girişimlere yönelik ilginin arttığını aktardı.

İŞLEM HACMİNDE YABANCI YATIRIMCI ÖNDE

Yabancı yatırımcılar, 2018 yılında da olduğu gibi işlem hacminde yerli yatırımcıları geride bıraktı. EY'nin raporunda, 2018 yılında toplam işlem hacminin yüzde 69’unu gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, 2019 yılında toplam işlem hacminin yüzde 76’sını gerçekleştirerek yerli yatırımcıların önündeki yerini koruduğu belirtildi.

İşlem adedi olarak ise geçen senelerde olduğu gibi, yerli yatırımcıların, yabancı yatırımcıları geride bırakarak, 135 işlem gerçekleştirdiği, yabancı yatırımcıların işlem adedini de geçen seneye oranla bir miktar arttırarak 77 işlem gerçekleştirdiği bildirildi.

Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem adedinin ve özellikle işlem hacminin beklenenin oldukça altında olduğuna vurgulayan EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı İlhami Koç, "Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem hacminin 2019 yılında 2 milyar doların biraz üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakam, geçen seneye oranla düşüş gösterirken, Türkiye’nin potansiyelinin altında bir rakam olarak değerlendiriyoruz. Bunda, yabancı yatırımcıların daha küçük boyutlardaki şirketlere yatırım yapmasının da önemli etkisi olduğunu ve yabancı yatırımcıların daha az ilgi gösterdiği bir yıl olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

ÖZEL SERMAYE FONLARININ İLGİSİNDE ARTIŞ VAR

Öte yandan, EY'nin açıkladığı verilere göre, 2019 yılında özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği işlemlerin hem adedinde hem de hacminde 2018’e göre artış görüldü. Özel sermaye fonları, 2019 yılında 53 işleme imza atarak, değeri açıklanan işlemlerle toplam 479 milyon dolar seviyesinde hacim gerçekleştirmiş oldu.

Bu yıl, toplam işlem adedinin yüzde 25’ini oluşturan özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği değeri açıklanan en yüksek hacimli işlem ise Mayhoola’nın Boyner Perakende’nin yüzde 43.91 hissesini satın alması şeklinde rapora yansıdı.

EN YÜKSEK HACİM ULAŞTIRMA VE İMALATTA

Birleşme ve satın almaların hangi sektörlerde yoğunlaştığına bakıldığında ise, ulaştırma ve imalat sektörlerinin hacim bazında ilk iki sırayı aldığı, teknoloji tarafındaki işlemler ile bilişim sektörünün de işlem adedi bazında ilk sırada yer aldığı görülüyor.

Rapora göre, ulaştırma sektöründe altyapı tarafında gerçekleşen işlemlerin de etkisiyle 11 işlem ile 700 milyon dolar tutarında işlem hacmi yaratıldı.

İşlem adedinde ise, çoğunluğu teknoloji tarafında gerçekleşen ve küçük işlemlerden oluşan 71 işlem ile bilişim sektörünün öne çıktığı raporda belirtiliyor.

KAMU KAYNAKLI İŞLEMLER ÖZEL SEKTÖRÜN GERİSİNDE KALDI

EY'nin raporunda, kamu kaynaklı işlemlerin 2018’e oranla düşüş gösterdiği ve 3 adet kamu kaynaklı işlemin gerçekleştiği bilgisi yer aldı.

Rapora göre, 2020 yılında kamu kaynaklı işlemlerin tekrardan tüm birleşme ve satın alma işlemleri içerisinde önemli bir paya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca, 2020 yılı için birleşme ve satın alma işlemlerinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi küçük ve orta ölçekli işlemlerin ağırlığını korumaya devam edeceği ve bir süredir beklenen büyük ölçekli bazı işlemlerin de gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Geçmiş senelerde olduğu gibi bilişim ve enerji sektörlerinin öne çıkacağı, bunlara ek olarak katma değerli imalat, hizmet, ulaştırma, kimya, sağlık ve turizm sektörlerinin de yatırımcı ilgisi çekeceği değerlendiriliyor. Özel sermaye fonlarının ise, seçici davranacak olsalar da, yatırımlarını arttıracakları öngörüsü bulunuyor.