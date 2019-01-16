Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firması EY'nin Kurumsal Finansman Bölümü, her yıl hazırladığı ve bu yıl 17’sini yayınladığı Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2018 Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde 2017’ye kıyasla işlem hacmi artarken işlem adedinde düşüş gerçekleşti.

EY raporuna göre, 2018'de Türkiye’de de benzer şekilde işlem sayısında düşüş, işlem hacminde ise artış gerçekleşti. Bu dönemde, işlem değeri açıklanan 83 işlemle toplam 9.3 milyar dolar tutarında işlem hacmi yaratıldı. Değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte ise toplam hacim yaklaşık 12 milyar dolar oldu. 2017 yılında ise 191 işlem 7.4 milyar dolarlık hacim yaratılmıştı. Değeri açıklanan işlemler arasında milyar dolar seviyesini aşan 2 adet işlem bulunduğu açıklanırken, 100 milyon dolar seviyesini aşan işlem sayısının 12 olduğu belirtildi.

İşlem hacmindeki artışın ortalama işlem hacimlerinin yükselmesi ile ilgili olduğunu söyleyen EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, bu durumun temel nedeni olarak, 2018 yılında yarım milyar dolar üzerinde beş tane büyük işlemin geçekleşmesine işaret etti. Rapora göre, 2019 yılının işlem hacmi ve yoğunluğunun 2018 yılına benzer seyretmesi bekleniyor.

HACİMDE YABANCILAR, SAYIDA YERLİLER ÖNDE

2017 yılında toplam işlem hacminin yüzde 62’sini gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 2018 yılında toplam işlem hacminin yüzde 69’unu gerçekleştirerek yerli yatırımcıların önündeki yerini koruduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, işlem adedi olarak ise geçen senelerde olduğu gibi, yerli yatırımcıların yabancı yatırımcıları geride bırakarak 124 işlem gerçekleştirdiği kaydedildi. Raporda, yabancı yatırımcıların işlem sayısının son 9 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 67 olduğu açıklandı.

Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem hacminin ve özellikle işlem adedinin beklenenin altında olduğuna vurgulayan EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Direktörü Cem Günfer, "Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem hacminin 2018 yılında 6.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakamın, 2016 ve 2017 yıllarına göre artışa işaret etse de Türkiye’nin potansiyelinin ciddi seviyede altında olduğunu düşünüyoruz. Bu artışta, işlem adetlerinin düşmesine karşın, büyük hacimli bazı özel sektör işlemlerinin 2018 yılında gerçekleşmesi ve ortalama işlem hacimlerinin artmasının önemli rol oynadığını söyleyebiliriz" dedi.

ÖZEL SERMAYE FONLARININ İŞLEM SAYISI DÜŞTÜ

EY raporuna göre, 2018 yılında özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği işlemlerin adedinde ve hacminde düşüş görüldü. Buna göre, özel sermaye fonları 2018 yılında 41 işleme imza atarak, değeri açıklanan işlemlerle toplam 287 milyon dolar seviyesinde hacim gerçekleştirmiş oldu.

Bu yıl, toplam işlem adedinin yüzde 21’ini oluşturan özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği en yüksek hacimli değeri açıklanan işlemin ise Temasek ve Metric Capital’ın D.ream’e ortak olması olduğu bildirildi. İşlem değeri açıklanmamış olmakla beraber, Turkven’in Elif Plastik’e, Mediterra’nın PizzaPizza’ya, Venture Capital Bank ve First Energy Bank’in Oba Makarnacılık’a ortak olmasının da, özel sermaye fonlarının dikkat çeken diğer işlemleri olduğu rapora yansıdı.

İŞLEM HACMİNDE LİDER FİNANSAL HİZMETLER

Raporda, 2018 yılında finansal hizmetler sektörünün işlem hacmi bazında, bilişim sektörünün de adet bazında ilk sırada yer aldığı bildirildi. Finansal hizmetler sektöründe gerçekleşen 10 işlem ile 3.2 milyar dolar tutarında işlem hacmi yaratıldığı vurgulanırken, sektördeki en yüksek tutarlı işlemin, Emirates NBD’nin DenizBank’ın yüzde 99.85’ini 3.2 milyar dolar bedelle satın alması olduğu kaydedildi.

İşlem adedinde ise çoğunluğu küçük işlemlerden oluşan 58 işlem ile bilişim sektörünün öne çıktığının altı çizildi. DFDS’in U.N. Ro-Ro’nun yüzde 98.8’ini 1.2 milyar dolar karşılığında satın almasının da, ulaştırma sektörünün işlem hacmi bazında ikinci sıradaki yerini korumasını sağladığı belirtildi.

Kamu kaynaklı işlemlerin toplam işlem hacminden aldığı payın 2017’ye oranla artış göstererek yüzde 11 olarak gerçekleştiğinin açıklandığı raporda, gerçekleşen en büyük kamu kaynaklı işlemin, Doğuş Yiyecek İçecek’in Afyon Şeker Fabrikası ihalesini 177 milyon dolar bedelle kazanması olduğu kaydedildi.

'2019 GEÇEN YILA BENZER GEÇER'

EY Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2018 Raporu'nda, kurlarda yaşanan dalgalanmaların ve enflasyon verilerinin, 2019 yılında Türkiye’deki yatırım ortamını önemli ölçüde etkileme ihtimali olduğu belirtildi. Yakın coğrafyadaki güvenlik sorunlarının ve ekonomik gelişmelerin de Türkiye üzerinde önemli etkisi olan unsurlar olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, ayrıca, 2019 yılı için, önceki yıllarda olduğu gibi ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işlemlerin yoğun olmasının beklendiği, ulaştırma, enerji ve imalat sektörlerinde ise büyük ölçekli işlemlerin gerçekleşme olasılığının bulunduğu öngörüsü yer aldı. Enerji sektöründe hem özelleştirmelerin hem de özel sektör işlemlerinin önemli rol oynamaya devam edeceğinin de altı çizildi.

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, "2019 yılında, hem ekonomik seyrin hem de bölgesel gelişmelerin yatırım ortamı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz. Kurların yüksek seyretmesinin, özellikle döviz cinsinden borçlu şirketler için bir risk oluşturduğu açık. Amerikan Merkez Bankası FED’in 2019 yılında faiz artışlarını yavaşlatabileceği sinyali vermesi de ekonomiler üzerinde etkili olacaktır. Ayrıca, yakın coğrafyada yaşanan güvenlik sorunları da yatırımcılar nezdinde değerlendirilen hususlar olarak ön plana çıkıyor. Bu gibi nedenlerle, Türkiye’de 2019 senesinde, 2018’e benzer bir birleşme ve satın alma ortamının oluşmasını beklemekteyiz" açıklamasında bulundu.