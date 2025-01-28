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        Haberler Bilgi Ekonomi Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) talep topluyor! Birleşim Grup Enerji lot miktarı, hisse fiyatı, olduğu bankalar

        Birleşim Grup Enerji Yatırımları talep topluyor! Birleşim Grup Enerji kaç milyon lot dağıtacak?

        Birleşim Grup Enerji Yatırımları bugün itibarıyla talep toplamaya başladı. Yıldız Pazar'da, 'BIGEN' kodu ile borsaya açılacak firma 115 milyon 500 bin lot dağıtacak. Şirket, kazanacağı fonu yatırım yapmak ve finansman maliyetinin azaltılması için kullanacak. İşte, Birleşim Grup Enerji Yatırımları talep toplama tarihleri ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 07:33 Güncelleme: 28.01.2025 - 07:33
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        • 1

          Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. 1.4 milyar TL büyüklüğe ve yüzde 20.2 halka açıklığa sahip firma 115 milyon 500 bin lot dağıtacak. Firma talep toplama sürecinin ardından 'BIGEN' kodu ile borsada işlem görecek İşte, Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz detayları...

        • 2

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI TALEP TOPLUYOR

          Firma, 28-29-30 Ocak 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        • 3

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 12,14 TL olarak belirlendi.

        • 4

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Birleşim Grup, toplamda 115 milyon 500 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

          150 Bin katılım ~ 385 Lot (4673 TL).

          250 Bin katılım ~ 231 Lot (2804 TL).

          350 Bin katılım ~ 165 Lot (2003 TL).

          500 Bin katılım ~ 115 Lot (1396 TL).

          700 Bin katılım ~ 82 Lot (995 TL).

          1.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (631 TL).

          1.6 Milyon katılım ~ 41 Lot (497 TL).

          2.2 Milyon katılım ~ 28 Lot (339,92 TL).

        • 5

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih önümüzdeki günlerde açıklanacak.

        • 6

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

          Yüzde 35-45 Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması.

          Yüzde 20-25 İnorganik bütümenin finansmanı.

          Yüzde 15-25 Elektrik enerjisi üretim kapasitesi artırımı.

          Yüzde 5-15 Yenileme yatırımaları.

          Yüzde 5-15 İşletme sermayesi.

        • 7

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HANGİ BANKALARDA VAR?

          A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Acar Menkul Değerler A.Ş.

          Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Akbank T.A.Ş.

          Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Bank A.Ş.

          Colendi Menkul Değerler A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          DenizBank A.Ş.

          Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

          Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Bankası A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Bank A.Ş.

          Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finansbank A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odea Bank A.Ş.

          Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Teb A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T. Vakıflar Bankası T.A.O.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

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