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        Haberler Bilgi Ekonomi Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) ne zaman borsada işlem görecek, ilk BIST tarihi nedir, kişi başı kaç lot verdi?

        Birleşim Grup Enerji halka arz sonuçları açıklandı! Birleşim Grup ne zaman borsada işlem görecek?

        Birleşim Grup Enerji Yatırımları, 30 Ocak'ta talep toplama işlemini sonlandırdı ve 188 bin 384 kişinin katılımıyla halka arzını tamamladı. 115 milyon 500 bin lot dağıtan firma, 'BIGEN' kodu ile borsaya açılacak. Peki, Birleşim Grup Enerji Yatırımları BIST ilk işlem tarihi nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:23
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        • 1

          Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar firmanın Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihi bekliyor. Kişi başı 245 lot veren firma 'BIGEN' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte, Birleşim Grup Enerji Yatırımları BIST ilk işlem tarihi...

        • 2

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firma, 5 Şubat 2025 tarihinde borsaya açılacak.

        • 3

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Firma toplamda 115 milyon 500 bin lot dağıttı. Böylece kişi başına 2.974 TL değerinde 245 lot düştü. Halka arza toplamda 188 bin 384 kişi katıldı.

        • 4

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

          Yüzde 35-45 Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması.

          Yüzde 20-25 İnorganik bütümenin finansmanı.

          Yüzde 15-25 Elektrik enerjisi üretim kapasitesi artırımı.

          Yüzde 5-15 Yenileme yatırımaları.

          Yüzde 5-15 İşletme sermayesi.

        • 5

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 12,14 TL olarak belirlendi.

        • 6

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI NE ZAMAN TALEP TOPLADI?

          Firma 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep topladı.

        • 7

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HANGİ BANKALARDA VAR?

          A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Acar Menkul Değerler A.Ş.

          Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Akbank T.A.Ş.

          Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Bank A.Ş.

          Colendi Menkul Değerler A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          DenizBank A.Ş.

          Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

          Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Bankası A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Bank A.Ş.

          Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finansbank A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odea Bank A.Ş.

          Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Teb A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T. Vakıflar Bankası T.A.O.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

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