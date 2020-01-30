Birleşik Metal-İş, 5 Şubat’ta greve gidiyor

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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) üye 201 işyerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde çalışanların 93’ünü temsil eden Türk Metal ve Özçelik-İş Sendikaları ile uzlaşı sağlanırken Birleşik Metal-İş'te grev kararı kesinleşti. MESS ise “Çalışan refahını artırıcı nitelikteki sözleşmenin reddedilmesini iyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz. Sektörümüzü geliştirecek, çalışan refahını artıracak bir uzlaşma için Birleşik Metal-İş Sendikası’nın da adım atmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş, 37 fabrikanın temsilcilerinin katıldığı toplantıda 5 Şubat’taki grev planını karara bağladı. 5 Şubat’ta 11 ildeki 41 fabrikadan, 10 bin metal işçisinin greve çıkacağı duyuruldu.
Metal iş kolu toplu iş sözleşmesi görüşmesinde MESS ile Türk Metal anlaşmaya varmış, işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapılacağı duyurulmuştu.
Konuyla ilgili MESS tarafından yapılan açıklamada, “İki gün önce çalışan refahını artıracak nitelikte ve çalışanlarda memnuniyet yaratan bir sözleşmeye imza attık. Memurlar, kamu işçileri ve diğer sendikalı çalışanların çok üzerinde, yıllık yüzde 24,3 oranında gelir artışı oldu. MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası da devam edecek. Amacımız, sektörde oluşan bütünlüğü bozmamak, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye çalışma arkadaşlarımızın da bu koşullardan faydalanmasını sağlamak” denildi. Açıklamaya şöyle devam edildi: “7 Ekim’den bu yana sürdürdüğümüz görüşmelerde uzlaşma getiren teklifimizi hazırlarken üyelerimizin yanı sıra çalışanlar ile de doğrudan görüşmeler ve anketler yaptığımızı ifade etmiştik. Çalışanların ve işçi sendikalarının görüşleriyle şekillenen bir sözleşme hazırladığımızı anlatmıştık. Bu sayede çalışanların gelir düzeyinde yüksek oranda artış sağlayan bir sözleşmede Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarıyla anlaşmaya vardık.” ifadeleri kullanıldı
MESS, çalışan refahını artırıcı nitelikteki sözleşmenin Birleşik Metal-İş tarafından reddedilmesi hakkında “İyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz. Sektörümüzü geliştirecek, çalışan refahını artıracak bir uzlaşma için Birleşik Metal-İş Sendikası’nın da adım atmasını bekliyoruz” denildi.
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