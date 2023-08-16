Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı haziranda yıllık yüzde 1,7 yükseldi 

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Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede ortalama konut fiyatı haziranda 288 bin sterlin olarak hesaplandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki fiyata göre 5 bin sterlin daha yüksek seviyede bulunurken, Kasım 2022'deki en yüksek seviyenin 5 bin sterlin altında gerçekleşti.

Böylece, ortalama konut fiyatındaki artış haziranda yıllık bazda yüzde 1,7 oldu. Fiyatlar, mayısta yıllık yüzde 1,8 artmıştı.

Ortalama konut fiyatı bu dönemde İngiltere'de yüzde 1,9, Galler'de yüzde 0,6, Kuzey İrlanda'da yüzde 2,7 yükselirken, İskoçya'da değişkenlik göstermedi.

KONUT KİRALARI YÜZDE 5,3 YÜKSELDİ

Ülkede konut kiraları ise temmuzda yıllık bazda yüzde 5,3 yükseldi. Kiralardaki artış haziranda yüzde 5,2 olmuştu.

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İngiltere'de kiralar bu dönemde yüzde 5,2, Galler'de yüzde 6,5 ve İskoçya'da yüzde 5,7 artış gösterdi.

Londra, Yorkshire, West Mindlands ve Humber yüzde 5,5 ile konut fiyatlarındaki en yüksek artışın kaydedildiği bölgeler oldu.

Londra'da kira fiyatlarında temmuzdaki yıllık büyüme, verilerin tutulmaya başlandığı Ocak 2006'dan beri görülen en yüksek yıllık artış oldu. ​​​​​​​