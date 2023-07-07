Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Birleşik Krallık'ta konut fiyatlarında son 12 yılın en büyük yıllık düşüşü 

        Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları haziranda yüzde 2,6 ile Haziran 2011'den beri yıllık bazdaki en büyük düşüşü kaydetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 11:45
        İngiltere konut fiyatlarında rekor gerileme!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz konut kredi kuruluşu Halifax Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarındaki düşüş mayısta yüzde 1,1 seviyesindeyken, haziranda yüzde 2,6 oldu.

        Böylece, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatlarında haziranda son 12 yılın en hızlı yıllık düşüşü kaydedildi.

        Ortalama konut fiyatları aylık bazda ise haziranda yüzde 0,1 azalarak, üst üste üç ay geriledi.

        Ülkede ortalama bir konut fiyatı 285 bin 932 sterlin olurken, bu rakam fiyatların zirve yaptığı Ağustos 2022'de 293 bin 992 sterlindi.

        Yeni yapılan konut fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 artış göstermesine rağmen, fiyatlardaki büyüme hızı son üç yılın en düşük seviyesine indi.

        REKLAM

        Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ortalama konut fiyatlarında haziranda aylık bazda çok düşük bir gerileme görüldüğünü belirterek, "Yıllık bazda ise Haziran 2011'den beri yüzde 2,6, bir başka deyişle 7 bin 500 sterlin ile, en büyük düşüş görüldü.

        Son rakamlar, ekonomik belirsizlik karşısında belli oranda bir istikrar olduğunu gösterirken, konut piyasası borçlanma maliyetlerindeki oynaklığa karşı hassas olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Kinnaird, İngiltere Merkez Bankası'nın geçen ayki 50 baz puanlık faiz artışının mortgage faizi oranlarında büyük bir sıçramaya neden olduğunu kaydetti.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zampuan!
        Zampuan!
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Depremzedelere inşaat hibesi
        Depremzedelere inşaat hibesi
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        "İklim değişikliği kontrolden çıktı!"
        "İklim değişikliği kontrolden çıktı!"
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Genç kadın 32 metreden düştü!
        Genç kadın 32 metreden düştü!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!