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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Birleşik Krallıkta bu yıl ve gelecek yıl için "cılız" ekonomik büyüme bekleniyor - İş-Yaşam Haberleri

        Birleşik Krallıkta bu yıl ve gelecek yıl için "cılız" ekonomik büyüme bekleniyor

        Birleşik Krallık ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 0,4 ve gelecek senin sonunda ise yüzde 0,3 ile "cılız" bir büyüme kaydetmesinin tahmin edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:55
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        İngiltere ekonomisi için cılız büyüme bekleniyor
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        Finansal hizmetler şirketi KMPG’den yapılan açıklamada, geçen yıl yüzde 4,1 büyüyen ülke ekonomisinin hız keserek bu yıl sonunda yüzde 0,4, 2024 yılının sonunda ise yüzde 0,3 büyümesinin tahmin edildiği bildirildi.

        Açıklamada, ülke ekonomisinin büyümesinin bu yılın ikinci yarısında, yüksek faiz ortamı ve devam eden belirsizlikler nedeniyle sert bir şekilde hız keseceği öngörüsüne yer verildi.

        KPMG açıklamasında, ekonomistlerin ülke ekonomisinin yılın ikinci yarısında "kafasını zorlukla suyun üzerinde tutabilmesini" beklediği belirtildi.

        Açıklamada, “İngiliz ekonomisi yenilenmiş stres işaretleriyle karşılaşıyor. Derin bir durgunlukla ilgili endişeler büyük ölçüde ortadan kalkmış olsa da yüksek faiz oranları ve düşük verimlilik beklentilerinin büyümeyi engellemesi bekleniyor” ifadesine yer verildi.

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        KPMG açıklamasında, ülkede halen yüksek seyreden enflasyonun ancak gelecek yılın ikinci yarısında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) hedeflediği yüzde 2 seviyesine ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

        İngiltere Merkez Bankası, 2021 yılının aralık ayından geçen aya kadar tam 14 kez faiz artışa giderek politika faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinden yüzde 5,25 seviyesine kadar yükseltmişti.

        BoE Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın faizi sabit bıraktığı geçen haftaki kararının ardından, “Enflasyon düşüyor ve biz bu yıl enflasyonun daha da düşmesini bekliyoruz” ifadesini kullanmıştı.

        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ise ülkede enflasyonun ağustos ayında yıllık bazda yüzde 6,7 artış gösterdiğini açıklamıştı.

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