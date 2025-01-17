Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

İkili, 100 Yıllık Ortaklık Anlaşmasına imza atarken, Starmer savaşın sonunda Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantisi konusunda yardımcı olacaklarını belirtti. Starmer "Üstümüzü düşeni yapacağız. Şuna açıklık getirmek istiyorum ki müttefiklerimiz ile atılacak adımlar Ukrayna'nın barış garantisi konusunda yeterli olacaktır." dedi.

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Starmer ayrıca "Güç ile gelen barış söylemi, sözden fazlası olmalı ve eyleme dönüşmelidir. Bu sebeple diyorum ki zamanı geldiğinde Ukrayna'nın güvenlik garantisi konusunda üstümüze düşeni yapacağız." dedi.

Starmer son olarak Ukrayna'nın son zamanlar ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemleri konusunda da yardımcı olacaklarını açıkladı. Starmer, Almanya ve Danimarka hükûmetlerinin ortaklığında yeni bir hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndereceklerini belirtti.