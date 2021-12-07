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Birleşik Krallık'taki en yaşlı ağaç

Birleşik Krallık'ın en yaşlı ağacı!

Galler'in Swansea kenti yakınlarındaki kilisenin arazisinde bulunan porsuk ağacının yaşının yaklaşık 5 bin yıl olduğu tahmin ediliyor

07.12.2021 - 12:59 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Galler'in Swansea kentindeki porsuk ağacının yaşı 50 asrı buluyor. AA'nın haberine göre Llangernyw köyündeki St Cynog Kilisesi'nin mezarlığında yer alan ağaç, Erken Tunç Çağı'ndan bu yana varlığını sürdürüyor. Uzmanlar tam bir sayı veremese de ağacın yaşının 4 bin ila 5 bin olduğu tahmin ediliyor.

     

  • Tarihi bilinmeyen bir dönemde ikiye ayrılan ağaç koruma altında bulunuyor. Gövdelerden biri 6, diğeri 12 metre olan ağaç, Birleşik Krallık'taki en yaşlı ağaç olarak da biliniyor.

     

  • Porsuk ağaçlarının 600 yaşına kadar yaşayabildiği bilinse de bu kadar yaşlı başka bir porsuk ağacının bulunduğu düşünülmüyor.

     

  • Ağacın bu kadar yıl yaşayabilmesinin, Galler'deki yağışlı iklim ve kapalı gün sayısının fazlalığından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

     

  • Porsuk ağaçları, Avrupa'da genellikle kilise bahçelerinde görülüyor. Bu durumun, kiliselerin pagan dini yapı veya bölgelerinin üzerlerine yapılmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

     

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