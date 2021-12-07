Birleşik Krallık'ın en yaşlı ağacı!

Sıcak havalarda halüsinasyonlara neden olan taksin adı verilen bir gaz saldığı için bu ağaçların sihirli güçlere sahip olduğu da düşünülüyordu. Porsuk ağaçları, zehirli yaprakları ve kırmızı meyveleri nedeniyle eski Roma, Yunanistan ve Mısır'da ise ölümle ilişkilendirildi.