Birleşik Krallık'ta trafikte tartıştığı motosikletliyi öldürmeye çalışan adama hapis cezası

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Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da Nikesh Mistry adlı otomobil sürücüsü, trafikte tartışığı motosiklet sürücüsünü öldürmeye çalışan Nikesh Mistry adlı otomobil sürücüsünün cezası belli oldu.

Aylesbury Kraliyet Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen duruşmada Mistry, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Londra'nın kuzeyindeki Milton Keynes bölgesinde Buckinghamshire Köprüsü'nde, Kasım 2022'de meydana geldi.

Thames Valley Polisi, Mistry'nin adı açıklanmayan motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşadığını bildirdi. Açıklamaya göre Mistry, daha sonra aracını pervasızca kullanarak motosikletliyi anayolun dışına doğru itmeye çalıştı.

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Böylece her iki araç da yolun yanlış tarafına geçti. 34 yaşındaki adam, motosiklet sürücüsünü yoldan çıkmaya zorlamaya devam edip motosikleti kendi aracıyla metal bariyer arasında sıkıştırdı.

Sürücü motosikletinden fırlayarak köprünün üzerinden uçtu ve çalılıklara düştü.

Aylesbury Kraliyet Mahkemesi, Nikesh'i tehlikeli araç kullanarak ciddi yaralanmaya neden olmak ve bir kez kasıtlı olarak ağır bedensel zarara neden olma suçlamalarından 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ehliyetine en konan Nikesh tekrar ehliyet almak için sınavlara girmesi gerekiyor.

Polis tarafından yayınlanan görüntüde, Nikesh'in aracının motosiklet sürücüsünü bariyerlere ittiği, karşıdan gelen diğer bir otomobille çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün köprüden uçtuğu anlar yer aldı.

*Haberin görseli Thames Valley Polisi tarafından servis edilmiştir.