Birleşik Krallık'ta kamu borçlanması temmuzda 4,3 milyar sterline yükseldi

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayına ilişkin kamu borçlanması verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin kamu bankaları hariç borçlanması temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,4 milyar sterlin artarak toplam 4,3 milyar sterlin seviyesine yükseldi.

Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin beklentisi temmuz ayında aylık kamu borçlanmasının 6 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ONS açıklamasında, ülkenin bu yılın temmuz sonu itibarıyla toplam net kamu borcunun 2 trilyon 578,9 milyar sterlin ile gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 98,5’ine yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin net kamu borcunun GSYH’ye olan oranının temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan artış kaydettiği, bunun 1960’ların başından bu yana görülen en yüksek seviye olduğu kaydedildi.

Veriye ilişkin açıklamada bulunan Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt, “Enflasyon yavaşlarken, rotamızı değiştirmememiz ve kamu maliyesine karşı sorumlu davranmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Sadece (ekonomik) planımıza sadık kalarak enflasyonu yarıya indirebilir, ekonomiyi büyütebilir ve borcu azaltabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Bu ay, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu.

POLİTİKA FAİZİ SON 15 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmıştı.

ONS verilerine göre, yıllık enflasyon temmuzda yüzde 6,8 ile hazirandaki yüzde 7,9 seviyesine göre gerilemişti.