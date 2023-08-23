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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Birleşik Krallık'ta imalat ve hizmet sektörleri ağustosta daraldı  - İş-Yaşam Haberleri

        Birleşik Krallık'ta imalat ve hizmet sektörleri ağustosta daraldı 

        Birleşik Krallık'ta, imalat ve hizmet sektörü bu yılın ağustos ayıda daraldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:45 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:55
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        İngiltere'de imalat ve hizmet sektörleri daraldı 
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        S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ağustosta 45 seviyesinde olan beklentinin altında kalarak 42,5 seviyesine gerilediği bildirildi.

        Ülkede bir önceki ayda imalat sektörü PMI verisi, 45,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

        S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede ayrıca hizmet sektörü PMI verisinin ise ağustosta 48,7 ile son 7 ayın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

        Beklenti ağustosta hizmet sektörü PMI verisinin 50,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

        Ülkede bir önceki ayda hizmet sektörü PMI verisi bir önceki ayda 51,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

        PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Baş Ekonomisti Chris Williamson, “Ekonominin yeniden daralması şimdiden kaçınılmaz görünüyor” dedi.

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