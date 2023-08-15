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        Haberler İş-Yaşam Birleşik Krallık'ta iflas ilan eden şirket sayısı temmuzda azaldı  - İş-Yaşam Haberleri

        Birleşik Krallık'ta iflas ilan eden şirket sayısı temmuzda azaldı 

        Birleşik Krallık'ta temmuz ayında iflas eden şirket sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:37
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        İngiltere'de iflas ilan eden şirket sayısı düştü
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        Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede temmuz ayında iflas eden şirket sayısının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 azalarak toplam bin 727’ye gerilediği belirtildi.

        Ülkede haziranda ise toplam iflas eden şirket sayısı 2 bin 163 olarak kaydedilmişti.

        Açıklamada, temmuz ayındaki azalışa rağmen halen ülkede iflas eden şirket sayısının salgın öncesindeki döneme kıyasla fazla olduğu kaydedildi.

        Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan danışmanlık şirketi FRP’nin Ortağı David Hudson, önünüzdeki dönemde iflas ilan eden şirketlerin sayısının artmasını beklendiğini belirtti.

        Hudson, “İflas seviyeleri, yüksek faiz oranları, enflasyon, zayıf tüketici güveni nedeniyle 2023 boyunda artmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.

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        Bu yaz sezonunda ülkede yoğun yağışlı havanın hakim olduğunu hatırlatan Hudson, bu nedenle ülkede konaklama ve turizm şirketlerinde iflasların artabileceğini kaydetti.

        Geçen hafta ülkenin önde gelen perakende zincirlerinden Wilko iflas bildirimde bulunmuştu.

        Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, tekstil ve bahçe malzemeleri perakendecisi Wilko, ülke çapında 400 mağazası ile 12 bin kişiye istihdam sağlıyordu.

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